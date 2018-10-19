Медведев рассказал об упущенных возможностях России и Евросоюза

Брюссель, 19 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал сотрудничество РФ и Евросоюза в последние годы временем упущенных возможностей. Об этом он заявил во время выступления на саммите АСЕМ.

Медведев обратил внимание, что за последние годы в рамках укрепления сотрудничества на восточном направлении было сделано «несоизмеримо больше», чем на западном.

«Прошедшие годы оказались временем упущенных возможностей для экономических связей России и ЕС», — констатировал глава кабмина.

Он напомнил, что европейский и российский бизнес были тесно связаны друг с другом и в сфере энергетики, и в торговле, и в космосе, и в промышленности, и в вопросах безопасности. Он отметил, что Россия и Евросоюз являются долгосрочными партнерами.

Ранее политолог Вильям Смирнов выразил мнение, что присутствие Медведева на саммите АСЕМ говорит о шаге России решения ряда накопившихся проблем в связи с политикой Вашингтона по финансово-экономическим вопросам, передает телеканал «360».