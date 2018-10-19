Задержанный в Норвегии сотрудник Совфеда возвращается в Россию

Москва, 19 октября. Сотрудник аппарата Совета Федерации Михаил Бочкарев, задержанный в Норвегии по обвинению в шпионаже, освобожден и вскоре вернется на родину. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко со ссылкой на посольство РФ в Норвегии.

В заявлении, которое оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей, политик подчеркивает, что с самого первого дня ареста Бочкарева Москва указывала на то, что выдвинутые против него обвинения надуманы, а дело и вовсе сфабриковано.

При этом Матвиенко отметила, что в РФ повели огромную работу по линии МИД и межпарламентской дипломатии для скорейшего освобождения сотрудника аппарата Совфеда. Кроме того, политик приветствует решение властей Норвегии об отзыве апелляции на решение суда.

«Уверена, что и впредь исключительно здравый смысл будет определять отношения между нашими странами», — говорится в сообщении.

По словам Матвиенко, за Бочкаревым выехали сотрудники российского консульства, в ближайшее время он прибудет в здание дипмиссии, где его ожидает посол РФ в Осло. После встречи с ним Бочкарев вылетит на родину к своей семье.

Напомним, россиянин был задержан 23 сентября по решению суда на две недели, это подтвердили в посольстве РФ в Норвегии. Норвежская сторона обвинила его в «сборе информации» через беспроводные сети во время семинара Европейского центра парламентских исследований и документации в здании парламента Норвегии, передает телеканал «360». В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что арест гражданина РФ произошел под надуманным предлогом.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обвинения, выдвинутые против сотрудника аппарата Совфеда, голословны и придуманы, и вовсе являются «постановкой» для освобождения подданного Норвегии Фруде Берга, пойманного с поличным и обвиняемого в РФ в шпионаже.