Сирия: Пентагон прокомментировал удары коалиции по мирным жителям в Дейр-эз-Зоре

Вашингтон, 19 октября. Центральное командование США прокомментировало информацию о том, что международная коалиция во главе с США нанесла удары по домам мирных жителей в селении Ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор.

В ведомстве заявили, что сообщение об инциденте на Северо-Востоке Сирии уже получили. В настоящий момент инцидент расследуется, подробная информация будет выпущена в «соответствующее время».

«Демократические силы Сирии (SDF) — партнер коалиции по уничтожению ИГ1 и мы продолжим поддерживать их, потому что они освобождают последний оплот ИГ в долине среднего Евфрата», — приводит ответ центрального командования RT.

Ранее военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук сообщил о гибели мирных жителей от удара ВВС коалиции 18 октября. Причиной атаки могли послужить непрофессионализм и ошибка американских ВВС.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал провести международное расследование по факту гибели мирного населения под ударами коалиции.

Напомним, международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно, без согласия официально Дамаска. Военные поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с ИГ (организация запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.