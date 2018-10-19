Суд оставил Кокорина в СИЗО

Москва, 19 октября. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, арестованный по делу о хулиганстве, останется в СИЗО. Решение принял городской суд Москвы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее защита футболиста ходатайствовала об изменении меры пресечения. Однако суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката.

«Постановление Тверского суда в отношении Кокорина оставить без изменении», — сказала судья Елена Иванова.

Напомним, в суде в защиту футболиста Александра Кокорина выступил президент ФК «Зенит» Сергей Фурсенко. Он попросил смягчить спортсмену меру пресечения.

Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайств об изменении мер пресечения брату Александра Кокрина Кириллу и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Они арестованы до 8 декабря и находятся под стражей в следственном изоляторе «Бутырка» в Москве.

Кокорин и Мамаев, по версии следствии, участвовали в избиении нескольких человек в Москве, в числе которых были сотрудники Минпромторга. В Сети появилась видеозапись нападения. Очевидцы отмечали, что футболисты во время драки находились в нетрезвом состоянии.