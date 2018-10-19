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Сирия: Франция назвала условие участия Макрона в четырехстороннем саммите

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Сирия: Франция назвала условие участия Макрона в четырехстороннем саммите

Париж, 19 октября. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что будет участвовать в саммите по Сирии Стамбуле, если в провинции Идлиб не будет проходить наступательная операция. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

«Франция примет участие в саммите, только если не будет военного наступления в Идлибе», — заявили в Елисейском дворце.

Как сообщает источник, если наступление произойдет, то французская делегация будет считать, что условия для проведения саммита не сложились.

Напомним, что в пятницу представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что власти Турции готовы провести саммит лидеров России, Германии, Турции и Франции по Сирии 27 октября. По его словам, во время саммита стороны должны найти варианты долговременного решения кризиса в Сирии.

Автор: Денис Коробейников
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