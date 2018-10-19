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Иностранные банки могут подключиться к российскому аналогу SWIFT уже в 2018 году

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Иностранные банки могут подключиться к российскому аналогу SWIFT уже в 2018 году

Сочи, 19 октября. Центральный банк Российской Федерации ожидает, что уже в нынешнем году иностранные банки присоединяться к российскому аналогу SWIFT. Об этом заявила первый заместитель главы Банка России Ольга Скоробогатова.

«Нерезиденты начнут подключаться к нам уже в этом году. К нам уже обращаются», — сказала Скоробогатова в кулуарах форума Finopolis.

Напомним, в декабре 2014 года в России была запущена Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является российским аналогом SWIFT. СПФС используется российскими банками и компаниями. В настоящее время стоимость одной транзакции через СПФС составляет около двух рублей. При этом одна транзакция через SWIFT стоит порядка 0,05 евро.

Автор: Артем Никулин
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