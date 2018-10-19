Эксперт прокомментировал позицию РКН по новой европейской конвенции о персональных данных

10 октября представитель Российской Федерации подписал в Страсбурге протокол, который вносит изменения в «Конвенцию Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных», сообщается на официальном портале Роскомнадзора. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сообщается, что цель новаций — повысить уровень защиты персональных данных на международном уровне. Конвенция на сегодняшний день является единственным масштабным международным документом в сфере защиты персональных данных, носящим юридически обязывающий характер.

«Российская Федерация берет на себя обязательства по гармонизации национального законодательства в сфере персональных данных с учетом положений обновленной Конвенции. Формальные обязательства — это ратификация Протокола и передача ратификационной грамоты на хранение Генеральному секретарю Совета Европы», — говорится в тексте сообщения РКН.

«Своевременно и разумно»

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что подписание уполномоченными должностными лицами РФ новой Конвенции Совета Европы о защите персональных данных — факт положительный. С подписанием данного документа наша страна взяла на себя обязательство по гармонизации национального законодательства в сфере персональных данных с учетом положений Конвенции, что представляется своевременным и разумным.

«Подписание обновленной Конвенции Совета Европы о защите данных должно вернуть как отечественному бизнесу, так и зарубежным компаниям, оперирующим на российском рынке, мотивацию учитывать интересы пользователей, поскольку отныне российское законодательство будет изменяться именно в соответствии с новыми положениями Конвенции. В ряде печатных и электронных СМИ регулярно появляются публикации о том, как представители частного бизнеса на разных совещаниях обсуждают и разрабатывают новые законопроекты в сфере защиты персональных данных. Все они, как правило, содержат радикальные требования по значительному ослаблению защиты персональных данных пользователей и их услуг», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, мнение, что ради развития цифровой экономики нужно передать все подобные данные бизнесу, а пользователи должны с этим смириться, — ошибочно. Ведь все эти совещания представляют собой фактически и даже формально междусобойчик представителей крупного бизнеса, поскольку никаких общественных организаций, которые могли бы представлять интересы пользователей, они не приглашают.