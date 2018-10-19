«И старенький Су-27 против США очень даже ничего»: в Сети ответили на публикацию о «неудачах» С-57

Москва, 19 октября. Американские СМИ обвинили Москву в попытке избежать публичных заявлений, касающихся хода принятия на вооружение истребителя пятого поколения Су-57. Издание The Diplomat напомнило о заявлении заместителя министра обороны России Алексея Криворучко о том, что первую партию Су-57 военные получат до конца 2019 года. При этом представитель российского военного ведомства не назвал точное количество самолетов, которые будут переданы армии, хотя ранее в Москве сообщали о поставке 12 единиц Су-57.

Американский онлайн-журнал также обратил внимание на то, что вице-премьер РФ Юрий Борисов якобы «прекратил ссылаться на 12 самолетов», но заверил общественность в том, что истребители Су-57 являются частью государственной программы вооружений на 2018–2025 годы.

Издание The Diplomat заявило, что фактическое количество предоставленных на вооружение российской армии самолетов к концу 2020 года может составить всего три единицы. В статье также говорится, что изначально Москва к концу 2010-х годов хотела заменить Су-57 истребители четвертого поколения на МиГ-29 и Су-27. По данным журналистов, сначала называлась цифра 150, а потом 55 истребителей Су-57. Из этого издание пришло к выводу, что военные в России якобы замалчивают неудачи с Су-57. Американские журналисты предположили, что объяснениями сокращения будущего парка истребителей якобы могут служить смещение оборонных приоритетов, технические проблемы и недостаток бюджета.

«О своих неудачах лучше бы подумали. Как изворачиваются и ни разу не признали свои ошибки», — заявила пользователь Маргарита Муляшова.

«Американцам не надо знать про свою смерть», — прокомментировал Алексей Сысоев.

«Дефицит бюджета, смещение оборонных приоритетов и многочисленные технические проблемы — вероятные объяснения сокращения парка Су-57», пишет американское издание.То есть их выводы основаны на гадании на кофейной гуще? Зачем мнения гадалок печатать? Желтая газета с фантазией автора», — написал еще один юзер Антон Кузьмин.

Кроме того, россияне напомнили, что на недавних учениях Су-27 российского производства показал преимущество перед американским вооружением.

«Недавние учения на Украине показали, что и старенький Су-27 против американцев очень даже ничего», — написал Юрий Савин.

«Какое дело американцам, когда что примут на вооружение? Мы долго запрягаем, но быстро едем. Нам не нужны сырые самолеты, как F-22 Raptor», — написал пользователь Александр Анопа.

По мнению военного эксперта Центра стратегической конъюнктуры Олега Пономаренко, воспринимать всерьез публикацию американского издания о Су-57 не стоит, поскольку она не основана на достоверных данных. По его словам, сведения о разработках и ходе испытаний подобной военной техники никогда не разглашаются, поэтому Вашингтону остается только догадываться.

В марте сообщалось, что два истребителя Су-57 прошли испытания в Сирии. Они выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Также стало известно, когда Минобороны подпишет контракт на поставку Су-57.

Напомним, Су-57 сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя.