Дамаск, 21 октября. Террористические группировки возобновили обстрел жилых кварталов сирийского города Алеппо, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Как стало известно, боевики незаконных вооруженных формирований, находящиеся на западе провинции Алеппо, выпустили ракетный снаряд по жилому кварталу Халяб Аль-Джадида. В результате никто не пострадал, однако местным жителям был причинен серьезный материальный ущерб.

В распоряжении нашего корреспондента появилось видео с места событий:

На кадрах видно, что ракеты повредили припаркованные неподалеку от места атаки автомобили, а также серьезно задели крыши жилых домов в регионе. Кроме того, витрины одного из магазинов оказались повреждены.

Стоит отметить, что на юге и западе провинции Алеппо действуют бандформирования, которые подчиняются запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1.

Напомним, что 12 октября террористы также обстреляли жилые кварталы административного центра Алеппо. В частности, злоумышленники выпустили четыре ракеты по кварталам Ан-Нил и Аш-Шахба Джадида.

Информации о пострадавших не поступало, но были данные об уроне, нанесенном домам и машинам, которые были припаркованы в районе падения ракет.

За последнее время боевики все чаще проводят ракетный обстрел Алеппо. Участники террористических формирований, как правило, атакуют места, где проживают мирные жители. Жертвами таких нападений становятся женщины и дети. Многие люди лишаются крыши над головой. Цель подобных атак — посеять панику среди людей, которые поддерживают правительство Башара Асада. Обычно боевики используют самодельные реактивные системы залпового огня, которые помещают на бронемашины.

Сирийская армия ведет ответный огонь по позициям боевиков в районе Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.