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Путин и Конте обсудят на переговорах в Москве Сирию и Ливию

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Путин и Конте обсудят на переговорах в Москве Сирию и Ливию

Москва, 19 октября. Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на встрече в Москве обсудят перспективы сотрудничества двух стран, ситуацию в Сирии и Ливию. О повестке переговоров сообщила сегодня пресс-служба Кремля.

Встреча пройдет 24 октября. В пресс-службе уточнили, что стороны не только обсудят взаимоотношения России и Италии, а также перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, но поднимут и региональные проблемы и актуальные международные вопросы, включая положение дел на Ближнем Востоке, а именно в Сирии и Ливии.

Кроме того, в Кремле анонсировали встречу Путина и Конте с с руководителями ведущих итальянских предприятий. По итогам мероприятий ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в начале ноября Еврокомиссию ждут споры по поводу бюджета Италии на 2019 год.  Эти баталии, а также новость о союзе итальянских популистов с движением Марин Ле Пен на выборах в ЕП, вкупе с поездками Конте и вице-премьера  Италии Маттео Сальвини в Россию, могут обострить конфликт защитников суверенитета Италии и Брюсселем, не исключало издание.

Автор: Ярослава Замысловатова
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