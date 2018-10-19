Сирия новости 19 октября 16.30: перестрелки между «Тахрир аш-Шам» и САА в Идлибе, из тюрьмы ССА в Азазе сбежали заключенные

Сирия, 19 октября. Перестрелки между «Тахрир аш-Шам» и САА в Идлибе, из тюрьмы ССА в Азазе сбежали заключенные, в Ракке неизвестные ликвидировали боевика SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: атаковала позиции САА в Идлибе.

«Сукур аш-Шам»: ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Курды: потеряли боевика в Ракке.

Провинция Алеппо

Местный источник в провинции Алеппо передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ahmadalissa), что из тюрьмы «Сирийской свободной армии» (ССА) в городе Азаз сбежало несколько заключенных.

В окрестностях административного центра региона продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и радикальными исламистами, пишет военный Twitter-канал (@OrientNewsEn). Напомним, джихадисты нанесли ряд ударов по жилым кварталам Алеппо, ранив ряд мирных жителей города.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб зафиксированы перестрелки между террористами «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что радикальные исламисты атаковали расположения правительственных войск в этой части региона. В качестве ответных мер, армия САР открыла огонь по позициям джихадистов в окрестностях населенных пунктов Зарзур и Хувейн.

Также на юге провинции продолжаются столкновения между «Ан-Нусрой» и «Сукур аш-Шам». Ранее сообщалось, что обе стороны конфликта несут потери в живой силе.

Провинция Ракка

По сведениям военного Twitter-канала (@Bosni94), в административном центре провинции Ракка неизвестные убили высокопоставленного члена Демократических сил Сирии (SDF).

Мирные жители Ракки продолжают самостоятельно восстанавливать город, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@CSP_ERT). Гражданские занимаются ремонтом здания одной из школ.

В это время, как сообщалось ранее, боевики «демократических сил» укрепляют свои позиции в деревне Аль-Манбатых к северу от Ракки.

Ирак

Террористы «Исламского государства»1 напали на форпост правительственных сил Ирака к западу от города Рамади в провинции Анбар, передает информационное агентство Iraqi News. В результате столкновения четверо военнослужащих ВС Ирака получили ранения.

Ранее сообщалось, что бойцы иракской армии предотвратили несколько попыток проникновения банд ИГИЛ1 на территорию страны из сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где продолжаются боестолкновения между ИГ1 и Демократическими силами Сирии (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)