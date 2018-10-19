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Москва примет чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2020 году

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Москва примет чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2020 году

Москва, 19 октября. Москва получила право на проведение чемпионата Европы по тяжелой атлетике в 2020 году, сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Решение приняли на конгрессе Европейской федерации тяжелой атлетики, который прошел в пятницу, 19 октября, передает ТАСС. Стоит отметить, что в 2019 году чемпионат примет Грузия, в частности Батуми. При этом в последний раз на территории России первенство проводилось в 2011 году. Тогда чемпионат принимала Казань, а Москва в последний раз проводила соревнования в 1983 году.

Москва примет чемпионат Европы по тяжелой атлетике в 2020 году

Ранее стало известно, что исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций назначил Германию страной, принимающей на своей территории чемпионат Европы по футболу, который пройдет в 2024 году. В то же время ближайшее первенство состоится в 2020 году. Матчи пройдут на 12 стадионах в 12 странах. Одним из городов, принимающих мундиаль, станет российский Санкт-Петербург.

Автор: Екатерина Кухарева
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