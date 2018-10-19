Акинфеев поступил в магистратуру РГУ

Москва, 19 октября. Вратарь московского ФК «ЦСКА» Игорь Акинфеев поступил в магистратуру Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина (РГУ), сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Акинфеев сдал вступительные экзамены в РГУ на 78 баллов. Футболист зачислен на очно-заочное отделение в магистратуру по направлению «Менеджмент», передает «Ридус».

Вратарь получил диплом Московской государственной академии физической культуры, защитив диплом по теме «Тактико-технические действия вратаря во время футбольного матча».

Акинфеев ранее объяснил причину, почему решил уйти из сборной России по футболу. Он отметил, что причина кроется в его травмах, которые «мучают и не дают возможности играть на два фронта», пишет RT.