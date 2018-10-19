Путин провел грань между агрессией и пораженчеством — эксперт о кульминации Валдайского форума

Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что превентивный ядерный удар со стороны России исключен и что она применит ядерное оружие только в случае агрессии против нее.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с Федеральным агентством новостей назвал причины, по которым президент поднял именно эту тему. По его словам, это послание направлено в первую очередь западной аудитории, политикам стран НАТО, и вызвано тем, что там сложились две точки зрения по поводу российской военной доктрины.

«Первая из них заключается в том, что после послания нашего президента Федеральному собранию от 1 марта, где он говорил о новых системах вооружения, все громче стали раздаваться голоса, что Россия проводит авантюристическую внешнюю политику и имеет соответствующую военную доктрину, — пояснил Кортунов. — Что она, по аналогии с Китаем, строящим свой ракетно-ядерный щит, будучи не скованным международными соглашениями, взяла курс на «ядерный изоляционизм».

Другое мнение: Россия при любых условиях воздержится от применения ядерного оружия, добавил эксперт. Однако, по его словам, Владимир Путин дал понять, что оба подхода ошибочны, проведя грань между превентивным ударом и пораженчеством.

«Если бы Путин сказал, что мы не применим ядерное оружие ни при каких условиях, то, получается, что с Россией можно было бы делать что угодно, — отметил собеседник ФАН. — А если бы, с другой стороны, он сказал, что мы в любой момент готовы его применить, то тем самым подтвердил бы заявления тех, кто кричит об агрессивности России».

Эксперт напомнил, что и пафос президентского послания Федеральному собранию был направлен именно на сдерживание, на то, что американцы ни при каких условиях не смогут безнаказанно нанести по России удар. Сейчас Путин снова подтвердил эту принципиальную позицию, подчеркнул политолог.

Напомним, 18 октября президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. В ходе своего выступления он заявил о том, что в российской концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара, но есть ответ на встречный удар.

«Это значит, что мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории», — добавил Владимир Путин.

Выступление президента фактически стало кульминацией нынешнего Валдайского форума.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась недалеко от озера Валдай. За годы существования клуба в его работе приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 71 страны мира. Участниками конференций клуба «Валдай» стали многие выдающиеся политики, эксперты, общественные деятели и деятели культуры из России и других государств.