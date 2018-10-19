Губернатор из США пообещал России новые санкции

Трентон, 19 октября. Губернатор штата Нью-Джерси Филипп Мерфи анонсировал новые санкции США против России. Мерфи заявил, что Демократическая партия, членом которой он является, разрабатывает новые ограничения.

Как рассказал Мерфи в интервью Handelsblatt, его однопартийцы считают недостаточными введенные против России меры, поскольку они не нанесли должный урон. По словам губернатора, демократы уверяют, что Россия «легко отделалась», пишет телеканал «360».

«Мы предпримем меры. Они будут включать в себя не только дипломатические инициативы, но и, конечно, санкции», — приводит слова губернатора «ФедералПресс».

Ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер сообщил о планах американской администрации каждые два-три месяца ужесточать антироссийские санкции в связи с конфликтом на Юго-Востоке Украины.

Президент России Владимир Путин в августе заявил, что США «рано или поздно» придут к пониманию бесперспективности санкционной политики.