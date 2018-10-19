Рано радовались: военный эксперт прокомментировал крушение вертолета на американском авианосце «Рональд Рейган»

Вертолет Sikorsky MH-60 Seahawk рухнул на палубу авианосца USS Ronald Reagan («Рональд Рейган») Военно-морских сил США. Как сообщили в пресс-службе Седьмого флота ВМС США, инцидент произошел в Филиппинском море около девяти часов утра по местному времени. Вертолет упал на палубу сразу после взлета. В результате ЧП есть раненые, об их количестве и состоянии не сообщается.

Это не единственное ЧП на борту «Рональда Рейгана» за последние годы. Всего три года назад — в 2015 году — на базе ВМС США Йокосука у входа в Токийский залив на его борту загорелся самолет — предположительно из-за короткого замыкания. ЧП почти совпало по времени с визитом на авианосец премьер-министра Японии Синдзо Абэ и командующего третьей флотилией вице-адмирала Норы Тайсон, сообщает в статье «Самые громкие катастрофы на авианосцах США» эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов.

Авианосцы — это наиболее аварийные технические системы, а поскольку США являются самой крупной авианосной державой мира, у них подобные инциденты происходят постоянно, отметил Прохватилов в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Авианосцы — это гораздо более сложные технические системы, чем, например, космические аппараты, — отметил военный эксперт. — На мой взгляд, авианосцы — это самые сложные технические сооружения, когда-либо созданные за всю историю человечества».

Аналитик подчеркнул, что на авианосцах поломки и различные аварии происходят практически ежесекундно.

«Там постоянно выходят из строя какие-то системы, поэтому в современную эпоху половина всех американских авианосцев большую часть времени стоит на ремонте в сухих доках. Это считается нормальным, — подчеркнул собеседник ФАН. — Единственный действующий французский авианосец «Шарль де Голль» (Charles de Gaulle) тоже большую часть времени находится на ремонте, и это ни у кого не вызывает вопросов».

Говоря об этом, Прохватилов напомнил, сколько было издевательских ехидных комментариев, когда неполадки случились на российском авианосце «Адмирал Кузнецов».

«Так что критики рано радовались, когда с нашим авианосцем произошел похожий инцидент. Подчеркну: в аварийных ситуациях, которые имели место на «Адмирале Кузнецове», нет ничего необычного, особенно если учесть, что сирийский поход был него первым, а после распада Советского Союза корабль долгое время был фактически без призора. Высокая аварийность авианосцев в мире — это неудивительно, и это норма. Существует огромная статистка катастроф и аварий, которые фактически ежегодно происходят на американских авианосцах», — подчеркнул Владимир Прохватилов.

Американский авианосец USS Ronald Reagan (CVN-76) — это девятый корабль типа «Нимиц», который получил имя в честь 40-го президента США Рональда Рейгана. Корабль заложен в феврале 1998 года, спущен на воду в марте 2001-го, введен в состав американского флота летом 2003 года.

Рухнувший на его палубу вертолет Sikorsky MH-60 Seahawk («Морской ястреб») — это палубный многоцелевой вертолет, в силу особенностей конструкции хвоста удобный для компактного размещения на борту морского судна.

Согласно информации, приведенной в статье Владимира Прохватилова, самой масштабной катастрофой на американских авианесущих кораблях стал пожар на ударном авианосце USS Forrestal (CV-59) («Форрестол») в Тонкинском заливе в 1967 году, когда погибли 134 человека, более 160 американских военнослужащих получили ранения и ожоги. 17-часовой пожар, который был вызван самопроизвольным запуском ракеты, врезавшейся в полностью заправленные самолеты, стал крупнейшей катастрофой в современной истории ВМС США.