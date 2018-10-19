«Путин мягко предупредил»: новая авантюра Украины обернется признанием ДНР и ЛНР

Москва, 19 октября. Россия может признать суверенитет республик Донбасса в случае, если Киев решит атаковать Донецкую и Луганскую народные республики. Как заявил политолог Владимир Корнилов, новая авантюра Украины обернется признанием ДНР и ЛНР.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что России стоит признать Донецкую и Луганскую народные республики в случае нападения Киева на Донбасс. По словам Корнилова, еще год назад подобное заявление сложно было даже предположить возможным. Однако сейчас ситуация изменилась: депутаты выступили за перспективу признания ДНР и ЛНР почти единогласно.

«Вот такого месседжа вам еще не посылали», — заявил Корнилов в эфире программы «60 минут».

По словам политолога, заявление Госдумы следует рассматривать как своего рода «предупреждение» Киеву. Корнилов также напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что агрессоры должны осознавать неизбежность возмездия в случае нападения на другие страны.

«Путин мягко предупредил, что будет, если кто-то авантюрно нападет на Россию», — сказал Корнилов.

Депутат от КПРФ Леонид Калашников в свою очередь заявил, что если республикам не удастся заключить мир с Киевом, то Украина как государство может перестать существовать.

«А какой вариант другой, если не мир с Украиной? Другой вариант — то, что она распадется», — сказал Калашников.

Депутаты Госдумы РФ единогласно утвердили заявление «Об обострении ситуации на Украине». В документе рассматриваются ситуация с вмешательством Киева в дела церкви и попытка украинских властей «освятить» дальнейшее противостояние в Донбассе. В тексте заявления говорится, что Госдума негативно оценивает рост числа украинских законов, направленных против русского языка, русскоязычных граждан и отношений Киева и Москвы. Кроме того в документе отмечается, что Украина пытается саботировать минские соглашения.

Напомним, Киев начал вооруженную операцию против ДНР и ЛНР в 2014 году после госпереворота на Украине. Донбасс не согласился с новым руководством страны, в ответ на это украинские власти начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против региона. По данным ООН, жертвами операции стали более 10 тысяч жителей Донбасса.

Для урегулирования ситуации стороны заключили соглашения о перемирии, которые получили название минских договоренностей. Представители стран «нормандской четверки» неоднократно подчеркивали, что выполнение условий соглашений является единственным путем урегулирования ситуации в Донбассе. Несмотря на это, Киев саботирует минские соглашения и продолжает обстрелы территорий ДНР и ЛНР.