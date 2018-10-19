Вопросы задает судья: от Мюллера потребовали уточнить обвинения о «вмешательстве РФ»
Федеральный судья Дэбни Фредерик попросила спецпрокурора Роберта Мюллера разъяснить обвинения во «вмешательстве» в американские выборы, выдвинутые против российской компании Concord Management and Consulting. Фредерик поинтересовалась у представителей Мюллера, должна ли она считать, что ответчик не настаивает на том, что российская фирма нарушила американские законы, касающиеся расходов на финансирование избирательной кампании и регистрации в качестве иностранного агента.
Политический аналитик и публицист Алексей Филиппов в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что пока нельзя сделать однозначного вывода о том, насколько ангажирована судья.
«Очевидно, что до конца разбирательства в данном случае еще далеко. Тем не менее на текущей стадии процесса можно сделать осторожный вывод о том, что судья старается подходить к рассмотрению столь громкого и политизированного дела объективно. По крайней мере, насколько это в данной ситуации возможно», — говорит эксперт.
Собеседник агентства также указал, что обвинения в адрес российской фирмы носят безапелляционный характер.
«Вместе с тем юристы Мюллера не привели никаких доказательств виновности Concord Management and Consulting. При этом российская сторона настаивает на публикации всех материалов, которые были собраны в рамках расследования «российского дела». Но сделано этого до сих пор не было, несмотря на многочисленные ходатайства адвокатов «Конкорда». Почему?»
Так почему же судья усомнилась в нарушении законов со стороны российской компании?
«Ответ до смешного очевиден: никакого «российского вмешательства» никогда не было, а бизнес-структура действовала строго в рамках американского законодательства. Мюллер получал на свое расследование определенные средства из бюджета. Согласитесь, неловко будет признать, что ты столь долгое время занимался неизвестно чем, да еще и за счет налогоплательщиков», — заключил Алексей Филиппов.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее обвинял Мюллера в конфликте интересов. По словам американского лидера, у него были разногласия с действующим спецпрокурором, когда глава государства еще занимался бизнесом. Кроме того, Трамп отклонил кандидатуру Мюллера на пост главы ФБР.
«Личные разногласия двух политиков — это тоже весомый аргумент, который явно говорит не в пользу Мюллера. Он прямо заинтересован в том, чтобы доказать пресловутое «вмешательство», которого, естественно, никогда не было.
Так или иначе, давайте дождемся итогов разбирательства, окончательного приговора. Это решение воистину может стать историческим, оно покажет, существует ли знаменитое американское правосудие либо же судьи в США — не более чем марионетки политиков», — резюмировал эксперт.