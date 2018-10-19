Вопросы задает судья: от Мюллера потребовали уточнить обвинения о «вмешательстве РФ»

Федеральный судья Дэбни Фредерик попросила спецпрокурора Роберта Мюллера разъяснить обвинения во «вмешательстве» в американские выборы, выдвинутые против российской компании Concord Management and Consulting. Фредерик поинтересовалась у представителей Мюллера, должна ли она считать, что ответчик не настаивает на том, что российская фирма нарушила американские законы, касающиеся расходов на финансирование избирательной кампании и регистрации в качестве иностранного агента.

Политический аналитик и публицист Алексей Филиппов в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что пока нельзя сделать однозначного вывода о том, насколько ангажирована судья.

«Очевидно, что до конца разбирательства в данном случае еще далеко. Тем не менее на текущей стадии процесса можно сделать осторожный вывод о том, что судья старается подходить к рассмотрению столь громкого и политизированного дела объективно. По крайней мере, насколько это в данной ситуации возможно», — говорит эксперт.

Собеседник агентства также указал, что обвинения в адрес российской фирмы носят безапелляционный характер.

«Вместе с тем юристы Мюллера не привели никаких доказательств виновности Concord Management and Consulting. При этом российская сторона настаивает на публикации всех материалов, которые были собраны в рамках расследования «российского дела». Но сделано этого до сих пор не было, несмотря на многочисленные ходатайства адвокатов «Конкорда». Почему?»

Так почему же судья усомнилась в нарушении законов со стороны российской компании?

«Ответ до смешного очевиден: никакого «российского вмешательства» никогда не было, а бизнес-структура действовала строго в рамках американского законодательства. Мюллер получал на свое расследование определенные средства из бюджета. Согласитесь, неловко будет признать, что ты столь долгое время занимался неизвестно чем, да еще и за счет налогоплательщиков», — заключил Алексей Филиппов.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее обвинял Мюллера в конфликте интересов. По словам американского лидера, у него были разногласия с действующим спецпрокурором, когда глава государства еще занимался бизнесом. Кроме того, Трамп отклонил кандидатуру Мюллера на пост главы ФБР.