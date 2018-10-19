Русская зарубежная церковь разорвала отношения с Константинополем из-за Украины

Москва, 19 октября. Русская православная церковь за рубежом разорвала общение с Константинопольским патриархатом из-за его решения предоставить автокефалию УПЦ КП. С таким заявлением сегодня выступил архиерейский синод РПЗЦ.

Архиереи подчеркнули, что своими действиями патриарх Константинопольский оскорбляет саму природу канонического православия. Общение будет невозможно до тех пор, пока «некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния», не прекратит беззакония и не вернется к православной вере.

«Переход архиереев или клириков из канонической Церкви к раскольникам или вступление с последними в евхаристическое общение является каноническим преступлением и влечет за собой соответствующие прещения», — говорится в заявлении Синода на сайте РПЗЦ.

В документе также подчеркивается, что до тех пор, пока ситуация не изменится, верующие не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата. В Синоде РПЗЦ также указали на то, что Русская зарубежная церковь не будет принимать участия в диалогах, богословских церковных собраниях, которые возглавляют архиереи и священнослужители Константинопольской церкви.

В заключение архиереи обратились к предстоятелям поместных православных церквей с призывом задуматься о сложившейся ситуации и сделать все, чтобы достичь канонического решения назревших вопросов.