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Ради NASA: США временно снимут санкции с Рогозина

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Ради NASA: США временно снимут санкции с Рогозина

Вашингтон, 19 октября. США временно снимут санкции с главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, чтобы он смог приехать на встречу в NASA. Об эом заявил журналистам директор американского космического агентства Джим Брайденстайн.

По его словам, ради визита Рогозина NASA провела обширную работу,

«Добились его (Рогозина. — Прим. ФАН) временного вывода из-под санкций с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями NASA», — подчеркнул Брайденстайн.

Он также подчеркнул, что США и Россия уже давно взаимодействуют в области космоса, и NASA хочет поддерживать «такие отношения и сделает для этого все, что необходимо».

Как отмечает News.ru, недавно директор NASA побывал в Москве, а также посетил космодром «Байконур», где состоялась их первая встреча с Рогозиным.

Автор: Ярослава Замысловатова
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