СК РФ обнародовал снимки с места трагедии в Керчи

Керчь, 19 октября. Следственный комитет РФ опубликовал фотографии с места трагедии в Керченском политехническом колледже, где в результате стрельбы и взрывов погибли 21 человек, еще около 50 получили ранения.

Фотографии ведомство разместило в социальной сети Twitter. На снимках из колледжа заметны повреждения здания и следы взрывчатого вещества, использованного при атаке.

Фото осмотра места происшествия в Керченском политехническом колледже (часть 1) pic.twitter.com/1NX02qaDTZ — Следственный комитет (@sledcom_rf) 19 октября 2018 г.

Напомним, трагедия произошла в полдень среды, 17 октября, когда в здании колледжа прогремел мощный взрыв, а также стали слышны звуки стрельбы, пишет «Ридус». По предварительной версии, огонь открыл студент учебного заведения Владислав Росляков, которого успели прозвать «керченским стрелком». Его тело обнаружили на втором этаже здания возле библиотеки, при нем были документы и сумка со взрывчаткой. Как сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе МЧС Крыма, он будет похоронен примерно через две недели после завершения психиатрической экспертизы.

Глава Крыма Сергей Аксенов в связи с произошедшей трагедией объявил трехдневный траур.