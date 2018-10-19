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Сирия: Кремль прокомментировал участие Путина в четырехстороннем саммите

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Сирия: Кремль прокомментировал участие Путина в четырехстороннем саммите

Москва, 19 октября. Президент России Владимир Путин 27 октября посетит с рабочим визитом Анкару для участия во встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны обменяются мнения по сирийской проблематике. В том числе политики коснуться вопросов продвижения процесса политического урегулирования, укрепления безопасности и стабильности. Лидеры четырех стран обсудят создание условий для беженцев и восстановление социально- экономической инфраструктуры.

Ранее Путин призвал помогать Сирии, чтобы беженцы могли вернуться в свои дома. Он напомнил, что в Иордании остаются около миллиона беженцев, в Турции — три миллиона, в Ливане — миллион. Президент подчеркнул, что это «потенциально огромная нагрузка на Европу», и добавил, что лучше «сделать все» чтобы беженцы могли вернуться домой.

По мнению главы государства, для этого необходимо помочь в восстановлении медицинского обслуживания, водоснабжения и канализации. В этом заинтересованы все и Европа в том числе, заключил Владимир Путин.

Сирия: Кремль прокомментировал участие Путина в четырехстороннем саммите

Автор: Алия Садыкова
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