Ходатайство Фурсенко и 10 млн: суд попросили освободить Кокорина «ради российского футбола»

Москва, 19 октября. В защиту обвиняемого в хулиганстве футболиста Александра Кокорина выступил президент ФК «Зенит» Сергей Фурсенко. Он попросил смягчить спортсмену меру пресечения, передает корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда.

В Мосгорсуде рассматривают апелляцию по мере пресечения Кокорина. Фурсенко, тренер футболиста и его коллеги по команде обратились к судье с просьбой смягчить меру пресечения спортсмена и освободить его. В своем послании они констатировали, что у спортсмена очень короткая профессиональная жизнь — всего 15 лет. Они отметили, что арест отнимет у него это время и «навредит российскому футболу».

«Кокорин является любимым игроком Дзюбы [нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Артема Дзюбы]», — говорится в обращении Фурсенко.

За освобождение футболиста предлагается залог в размере более 10,4 млн рублей. Защита представила справку из банка, которая свидетельствует, что у него матери Кокорина есть эта сумма на счету. Отмечается также, что Кокорин главный добытчик в семье.

Судья постановил приобщить полученные характеристики к делу, кроме обращения Фурсенко — об этом настоял прокурор.

Напомним, Кокорин и его друг — футболист Павел Мамаев — обвиняются в избиении людей в состоянии алкогольного опьянения. Среди пострадавших оказались, в частности, водитель Первого канала и чиновник Минпромторга.

Ранее пранкеры Лексус и Вован позвонили Фурсенко от имени экс-главы министерства спорта РФ Виталия Мутко и обсудили скандал с участием Кокорина.