Сирия под гнетом США: почему коалиция продолжает убивать мирных жителей в Дейр-эз-Зоре

Возглавляемая США коалиция вновь нанесла воздушный удар по мирным жителям в провинции Дейр-эз-Зор. Почему американцы атакуют всех кроме ИГИЛ1 («Исламское государство»1; ИГ1; террористическая организация, запрещенная в РФ) — попыталось разобраться Федеральное агентство новостей (ФАН).

Информация об очередном авианалете коалиции поступила вчера вечером. Целью ударов стали жилые кварталы в деревне Ас-Суса на восточном берегу Евфрата, что привело к гибели и ранениям нескольких гражданских.

«Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам «Исламского государства», — заявил сирийский военный источник РИА Новости.

Действительно, подобное поведение становится уже традиционным для американских военных в Сирии, особенно сейчас, когда возглавляемая США коалиция активизировала свои авианалеты в долине Евфрата. Там до сих пор сохраняется так называемый «Хаджинский карман» — последний, по заявлениям курдов, анклав террористов «Исламского государства». Однако потери из-за этих авиационных ударов международной коалиции несут не боевики ИГИЛ, а мирные жители и союзные американцам курдские вооруженные формирования. За день до атаки жилых кварталов Ас-Сусы Соединенные Штаты нанесли удар по отряду «Демократических сил Сирии», наступавших на позиции «Исламского государства». В результате дружественного огня погибло 6 курдских боевиков и около пятнадцати получили ранения.

Военно-дипломатический источник, который сообщил об этом журналистам РИА Новости, отметил, что в инциденте с friendly fire виновато отсутствие координации между американскими военными и «Демократическими силами Сирии», что свидетельствует о «провале политики Вашингтона, которая лишь усугубляет проблемы в регионе».

Несколько иной точки зрения по поводу последних событий в Заевфратье придерживается доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. Об этом он рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН).

«Моя версия заключается в том, что среди наймитов западной коалиции сейчас происходит какая-то внутренняя борьба. Эта внутренняя борьба не только не затихает, а продолжается. Так называемый ошибочный удар по курдам, я уверен, не был «ошибочным». Все-таки у американских военных есть четкие задачи, цели, куда наносить удары. Иначе непонятно вообще, что у них за армия, которая превращается в «стрелялки». Я не очень верю в такой образ, все-таки, я думаю, что все эти удары были спланированы, и США поразили те цели, которые им надо было поразить. Нет никаких ошибок», — считает собеседник ФАН.

По его мнению, все факты свидетельствуют о том, что западная коалиция начинает чувствовать себя в Сирии как-то очень неуютно, понимая, что кольцо вокруг них сжимается. Даже их верные в прошлом союзники курды — уже и не совсем союзники, и чтобы не было столкновений, американцы наносят по ним упреждающий удар.

«Я так понимаю, что нанесение ударов по кварталам мирных жителей в Ас-Сусе — это тоже своеобразная акция устрашения. США видимо считают, что в этих кварталах среди мирных жителей прячутся их враги, но мы понимаем, что там нет ни представителей сирийской армии, может быть, там нет даже и боевиков. Но, по всей видимости, американцы рассматривают даже этих мирных жителей как противоборствующую силу. Возможно, жители Ас-Сусы как-то продемонстрировали свое негативное отношение, а, может быть, даже оказали сопротивление американцам. Это стало причиной проведения американцами акции устрашения», — предполагает эксперт.

Александр Перенджиев подчеркнул, что американцы в настоящее время чувствуют себя в Сирии все менее и менее комфортно, даже несмотря на уже достаточно развитую военную инфраструктуру на оккупированных территориях.

«Сначала для американцев была комфортная обстановка, и все были «своими»: боевики ИГИЛ — свои, курды — свои, мирные жители — вроде как тоже под контролем. Но теперь, как я понимаю, там что-то поменялось, и, скорее всего, население, состоящее из разных этнических групп, становится все более и более враждебным в отношении США. Такая обстановка все явственнее показывает американцев не как борцов с ИГИЛ, а именно как оккупантов. Причем оккупантами уже не только по отношению к мирному арабскому населению, но и по отношению к курдам, учитывая последние события. Я думаю, что подобный процесс будет и дальше идти, а обстановка вокруг тех точек, где находится западная коалиция, будет и дальше ухудшаться для американских военнослужащих, если они продолжат там сидеть», — подытожил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.