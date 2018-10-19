Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Экс-министр финансов Крыма погиб в ДТП

177
0 Оставить комментарий

Экс-министр финансов Крыма погиб в ДТП

Симферополь, 19 октября. Советник председателя Госсовета Крыма, экс-министр финансов республики Павел Токарев трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы крымского парламента.

На данный момент известно, что авария случилась в минувшую среду, 17 октября. В министерстве финансов Крыма сообщили, что сегодня в Ялте состоялись похороны Токарева. Ему было 57 лет.

С 2006 по 2010 год Токарев занимал пост министра финансов республики. С 2012 по 2014 год он возглавлял крымскую Госфининспекцию. Токарев активно поддерживал воссоединение Крыма с Россией.

Напомним, в сентябре в результате ДТП в Гудаутском районе Абхазии погиб премьер-министр страны Геннадий Гагулия. 

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое