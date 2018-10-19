Экс-министр финансов Крыма погиб в ДТП

Симферополь, 19 октября. Советник председателя Госсовета Крыма, экс-министр финансов республики Павел Токарев трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы крымского парламента.

На данный момент известно, что авария случилась в минувшую среду, 17 октября. В министерстве финансов Крыма сообщили, что сегодня в Ялте состоялись похороны Токарева. Ему было 57 лет.

С 2006 по 2010 год Токарев занимал пост министра финансов республики. С 2012 по 2014 год он возглавлял крымскую Госфининспекцию. Токарев активно поддерживал воссоединение Крыма с Россией.

Напомним, в сентябре в результате ДТП в Гудаутском районе Абхазии погиб премьер-министр страны Геннадий Гагулия.