Путин на «Валдае» и нераскаявшийся Запад: с интересами России придется считаться всему миру

XV заседание Валдайского клуба, прошедшее 15—18 октября в Сочи, конечно, проще всего свести к одному-единственному моменту. Как и предполагалось, главный спикер этой дискуссионной площадки, президент России Владимир Путин, произнес слова, которые не только широко обсуждают и комментируют во всем мире, но и запомнят навсегда.

Их стоит привести полностью.

«Когда мы убеждаемся (а это все происходит в течение нескольких секунд), что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар. Это ответно-встречный. Почему встречный? Потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессора. Конечно, это всемирная катастрофа, но я повторяю, мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие, сами ничего не делаем. Ну да. Но тогда агрессор все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы – жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют».

Здесь важна не столько готовность нашей страны «в случае чего» ответить ударом на удар, о которой уже не раз говорилось, в том числе самим Путиным, и которая прописана во всех официальных документах, посвященных безопасности Российской Федерации, а, прежде всего, внутренняя убежденность и, если хотите, религиозно-нравственное обоснование не только необходимости, но и полной оправданности такого массированного ответно-встречного удара: «Мы как мученики попадем в рай, а они сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют».





Это кому на весь мир напомнили про необходимость раскаяния, про рай и, надо понимать, про ад? Убежденным — чуть ли не с детства, и даже от рождения, — явным и скрытым антихристианам вместе с прочими лидерами «свободного мира»? Даже трудно представить ту меру ненависти, которая после этого должна обрушиться и уже начала обрушиваться на российского президента со стороны нераскаявшегося Запада — это просто безмерная, повсеместная, непрерывная, многомерная, бесконечная ненависть.

На всю оставшуюся жизнь и даже после смерти. Разумеется, такая ненависть распространяется и на Россию в целом. Так что теперь гражданам нашей страны волей-неволей придется ничему не удивляться и быть готовым к любому развитию событий.

Никого не волнует, что в стратегической доктрине США содержится тезис о возможности нанесения превентивного — не ответного, а первого! — массированного ядерного удара. Когда и по кому они сочтут нужным. Это «нещитово», а вот российский ответ… Впрочем, смотрите новостную ленту — все увидите сами.

Не зря говорят: «Бог троицу любит». Нашей истории отныне такая троица, можно сказать, обеспечена: Иван Грозный, Иосиф Сталин и Владимир Путин... Но это все — «абстракции», «метафизика» и, по мнению всех «друзей России», в отличие от проблем повышения пенсионного возраста, роста цен и налогов, властной коррупции, церковного раскола, «керченских стрелков» и т. д., не должно вызывать никакого интереса у наших сограждан: социальные инстинкты и условные рефлексы — превыше всего!

В тени у «рая»

Впрочем, вернемся к менее высоким политическим и экономическим материям, которых на заключительной дискуссии XV Валдайского форума тоже было предостаточно, но которые неизбежно оказались в тени «райского» путинского высказывания.

Взять хотя бы слова вице-президента китайского информационного агентства Синьхуа Шэн Шиляна о том, что из-за претензий США в адрес Китая и России две наши державы оказались в состоянии конфликта с официальным Вашингтоном и его союзниками по всему миру, теперь у нас «общая судьба» и нужно выработать совместный план действий против связанных с данной ситуацией угроз. В ответ Путин сказал, что, по его личному мнению, защищая свои национальные интересы, не стоит стремиться к тому, чтобы наносить ущерб национальным интересам других стран, — тогда все рано или поздно «придет в норму».

Вопрос японского журналиста, перед которым модератор дискуссии Федор Лукьянов и президент РФ немного развлекли аудиторию: мол, понятия не имеем, о чем будет этот вопрос, — оказался, конечно же, про мирный договор между Россией и Страной восходящего солнца в традиционной увязке с «северными территориями». Путин еще раз подтвердил свою позицию: сначала — мирный договор без всяких условий, а потом решение всех вопросов, привел в пример российско-китайские отношения (40 лет спорили, но пришли к общему решению), признал такой подход для Японии сегодня невозможным (с намеком на зависимость от США) и сказал, что поэтому «70 лет топтались на месте, и можем еще 70 лет топтаться».

Рагида Дергам, основатель и исполнительный директор Бейрутского института, задала вопрос о российской позиции в отношениях между тремя ближневосточными государствами: Египтом, Саудовской Аравией и Ираном. Этот вопрос был интересен, прежде всего, тем, что напрямую не касался Турции и сирийского конфликта как таковых, а выходил на более глобальный уровень. Президент РФ дал понять, что готов к взаимовыгодному взаимодействию со всеми этими странами, если их действия не будут направлены против мира и стабильности в регионе.

Отвечая на вопросы о Корее и Центральной Азии, Путин фактически полностью поддержал высказанную председателем КНР Си Цзиньпином на Восточном экономическом форуме во Владивостоке идею «Большого экономического кольца Северо-Восточной Азии» как зоны бездолларовой торговли, с возможным подключением к этому проекту Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Тимоти Колтон, профессор Гарвардского университета и автор биографии Бориса Ельцина, задал российскому лидеру вопрос о том, как он относится к фиксируемому социологическими опросами падению своего рейтинга поддержки среди населения страны. Путин сказал, что такие меры, как повышение пенсионного возраста, налогов и тому подобное, — необходимые, но болезненные («Кому такое понравится?»), однако главный итог в том, что нить доверия между властью и обществом, хотя и напряжена, но не порвана.

Киевский политолог Михаил Погребинский, получив слово, спросил о том, как президент России оценивает ситуацию на Украине, что дало Путину возможность высказаться полностью откровенно: нынешнее правительство в Киеве проводит антинациональную и антинародную политику, уничтожая экономику страны в угоду своим западным «партнерам», а внутри страны и на экспорт торгуют русофобией и антироссийскими настроениями, «больше товара не осталось».

Наконец, отвечая на вопрос бывшего премьер-министра Франции Жан-Пьера Раффарена, российский президент высказал мысль, что главные проблемы современного мира связаны с «однополярным миром», возникшим после уничтожения Советского Союза, и восстановлением его многополярности, что должно привести к восстановлению утраченного после 1991 года формата международных отношений.

Тем самым вчера в Сочи, можно сказать, была представлена достаточно полная и законченная версия внешнеполитической доктрины России, с которой, так или иначе, придется считаться всему миру — независимо от того, нравится это кому-то или нет.