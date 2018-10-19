Путин назвал Узбекистан надежным союзником России

Ташкент, 19 октября. Узбекистан является надежным союзником и стратегическим партнером России. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи в Ташкенте с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

При этом глава России выразил стремление Москвы и в дальнейшем расширять взаимодействие с Ташкентом. Мирзиеев в ответ подчеркнул, что стратегическое партнерство и отношения двух государств в последние годы вышли на новый качественный уровень.

В качестве примера он привел развитие военно-технического сотрудничества России и Узбекистана, совместные усилия в сферах науки, культуры и образования. При этом строительство в Узбекистане первой АЭС по российскому проекту стало новым стратегическим направлением взаимодействия стран, подчеркнул глава республики.

Мирзиеев выразил уверенность в том, что визит Путина в Ташкент даст мощный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Напомним, президент России прибыл в Узбекистан с официальным визитом. Ожидается, что по итогам переговоров лидеры стран подпишут ряд соглашений, среди которых межправительственные, межведомственные и коммерческие документы, а также примут участие в пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, пишет «ФедералПресс».

В рамках этого форума представители России и Узбекистана уже подписали соглашения и меморандумы на общую сумму около 27 миллиардов долларов.