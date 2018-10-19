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Керчь прощается с жертвами трагедии: ФАН публикует видео

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Керчь прощается с жертвами трагедии: ФАН публикует видео

Керчь, 19 октября. С 10.00 на центральной площади имени Ленина жители Керчи стоят в длинной тихой очереди. Здесь прощаются со студентами и педагогами керченского политехнического колледжа, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Редакция ФАН публикует фото и видео.

Керчь прощается с жертвами трагедии: ФАН публикует видео

Все гробы наглухо закрыты: тела подростков и взрослых оказались изуродованы начинкой самодельного взрывного устройства, которое, по имеющимся данным, взорвал в колледже Влад Росляков.

Попрощаться с погибшими приехало руководство республики: глава и министры. За ними стоят тысячи людей с цветами.

Керчь прощается с жертвами трагедии: ФАН публикует видео

Первый поминальный обряд керченский имам провел по мусульманской традиции для Рудена Джураева. Других жертв стрелка православные священнослужители отпели по православным канонам.

Керчь прощается с жертвами трагедии: ФАН публикует видео

Накануне похорон Керчь атаковали телефонные террористы: за вечер вчерашнего дня поступило больше 15 звонков с сообщениями о возможных терактах во время проведения церемонии прощания. На площади усилена охрана, дежурят кинологи, сотрудники МЧС и бригады скорой помощи, специалисты экстренной психологической помощи. На площадь пускают только через рамки металлоискателей с обязательным личным досмотром сумок.

Керчь прощается с жертвами трагедии: ФАН публикует видео

После церемонии прощания погибших похоронят на городском кладбище: 16 человек — на одной аллее. Позже там установят мемориал. Рудена Джураева похоронят в селе Горностаевка Ленинского района, еще троих погибших подростков — на их родине в Темрюкском районе. 

Керчь прощается с жертвами трагедии: ФАН публикует видео

Автор: Евгения Авраменко
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