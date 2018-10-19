«Иначе с землей сровняют»: стало известно, где и когда похоронят «керченского стрелка»

Керчь, 19 октября. Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, расстрелявший десятки людей и устроивший взрыв в данном учебном заведении, будет похоронен примерно через две недели после завершения психиатрической экспертизы, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе МЧС Крыма.

Первоначально городские власти решили выделить место на кладбище в секторе для самоубийц и неопознанных умерших. Позже появилась информация о том, что место захоронения определит семья Рослякова. В ведомстве подчеркнули, что могила «керченского стрелка» будет скрыта от глаз остальных керчан.

«Иначе забросают отходами, с землей сровняют», — говорят местные жители.

Ранее ФАН стало известно, что Рослякова планируют похоронить на городском кладбище рядом с его жертвами.