«Керченский стрелок» надел футболку с надписью «Ненависть» в день массового убийства

Симферополь, 19 октября. Так называемый «керченский стрелок» Владислав Росляков в день массового убийства в политехническом колледже Керчи надел футболу с надписью «Ненависть», сообщил источник в оперативном штабе, созданном для расследования трагедии.

Главного подозреваемого в совершении массового убийства общеопасным способом в керченском колледже нашли мертвым — он свел счеты с жизнь. Тело молодого человека было найдено в здании учебного заведения.

«Он был одет в белую майку, брюки, берцы, — приводит слова источника из оперативного штаба РИА Новости. — У него на майке было написано слово «Ненависть».

В трагедии погибли 21 человек, десятки пострадали. В Керчи объявлен трехдневный траур. Похороны жертв проходят в пятницу, 19 октября.

Ранее министерство иностранных дел Великобритании выразило соболезнования в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже, передает «Свободная пресса».