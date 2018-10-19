Донбасс сегодня: Киев ищет «креативные решения» для возвращения ДНР и ЛНР и стягивает вооружения

Донбасс, 19 октября. Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о новом плане по возвращению ДНР и ЛНР. В ОБСЕ сообщили о стягивании тяжелого вооружения ВСУ к линии соприкосновения. В хуторе Вольный на мине ВСУ подорвались два мирных жителя. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Климкин надеется вернуть Донбасс с помощью «креативных решений»

Выступая на так называемом «экспертном» форуме в Одессе, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «никаких шансов удержать Донбасс в долгосрочной перспективе у России нет».

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, чтобы ускорить процесс возвращения Киеву «оккупированных территорий», нужно показать их жителям, как хорошо стало жить на самой Украине.

«Нам надо показать всем тем, кто живет на оккупированных территориях, как мы идем вперед, в том числе экономически и общественно, на освобожденных территориях. Я вообще говорю о том, что нам нужны креативные решения», — заявил Павел Климкин.

Министр считает, что «отдельные экономические идеи» заставят жителей Донбасса, а также Крыма «резко захотеть вернуться на Украину».

ОБСЕ зафиксировала новые нарушения минских соглашений со стороны ВСУ

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил накануне, что Вооруженные силы Украины продолжают стягивать к линии соприкосновения танки, гаубицы, РСЗО и другое тяжелое вооружение, нарушая второй пункт минских соглашений.

На прошлой неделе ОБСЕ зафиксировала переброску к фронтовой линии 12 ЗРК «Бук» и 10 РСЗО «Ураган», а на этой неделе ВСУ перебросили 53 танка и артиллерийского орудия на железнодорожную станцию в Рубежном, 31 гаубицу и РСЗО на станцию в Зачатовке, 20 гаубиц в Хлебодаровку, ЗРК «Бук» в Клещеевку, тяжелые вооружения в другие населенные пункты.

Кроме того, Лукашевич сообщил о нарушении ВСУ седьмого пункта минского комплекса мер, который запрещает применение авиации в Донбассе. В частности, 15 октября к северо-западу от населенного пункта Пищевик наблюдатели Специальной мониторинговой миссии заметили реактивный самолет, пролетавший над контрольным пунктом въезда-выезда на линии соприкосновения.

Два мирных жителя хутора Вольный подорвались на мине ВСУ

В четверг в хуторе Вольный на Луганщине, который в конце сентября был захвачен украинскими силовиками, произошла трагедия. По информации правоохранительных органов Луганской народной республики, вечером мужчина и женщина пришли к украинским военным, чтобы решить возникшую проблему со светом.

Те рассказали, где находится распределительный щит, но сопроводить к нему мирных жителей отказались, несмотря на то, что путь к нему был утыкан минами, расставленными предыдущими подразделениями.

В результате люди подорвались на одной из мин: мужчина погиб на месте, женщина получила тяжелую минно-взрывную травму.