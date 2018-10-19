Сирия сегодня: в Алеппо стрельба, Пентагон ничего не знает о заложниках в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 19 октября. Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о ситуации на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Пентагон ничего не знает об американских заложниках в лагере у Дейр-эз-Зора. Переговорный формат России, Турции и Ирана по САР показал себя как крайне эффективный. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Обстановка в САР

Российская Федерация в рамках своей работы в комиссии по примирению враждующих сторон в САР за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима перемирия, Турция — ни одного. Об этом говорится в информационном бюллетене российского министерства обороны.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — четыре, Алеппо — восемь. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — говорится в тексте документа Минобороны РФ.

Кроме того, за прошедшие сутки российские военные провели одну гуманитарную акцию. Мирные жители населенного пункта Дахият-аль-Асад (провинция Дамаск) получили 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны.

Эффективный формат

Переговорный формат Российской Федерации, Ирана и Турции по САР уже доказал свою эффективность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Формат РФ, Турции и Ирана доказал свою эффективность и продолжает доказывать. Работа в этом формате продолжается», — сказал Песков.

Пентагон не знает

Соединенные Штаты не располагают данными об американских заложниках в лагере рядом с сирийским Дейр-эз-Зором, а также о большом числе пленников. Пентагон считает, что эти сведения неточные, об этом РИА Новости рассказал представитель Пентагона Шон Робертсон.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на берегу Евфрата на территории под контролем Соединенных Штатов боевики незаконных вооруженных формирований захватили около 700 заложников. По его словам, среди них находятся несколько граждан из США и стран Европы.

«В то время как мы подтвердили факт атаки на лагерь перемещенных лиц рядом с Дейр-эз-Зором на прошлой неделе, у нас нет информации, поддерживающей большое число заложников, о чем предположил президент Путин, и мы скептично настроены по отношению к достоверности (этих цифр). Нам также неизвестно о гражданах США, находящихся в этом лагере», — сказал Робертсон.

По информации СМИ, которые ссылаются на военно-дипломатические источники, граждане западноевропейских и других стран находятся в плену террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) в подконтрольном боевикам населенном пункте Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.