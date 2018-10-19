Страдать будет вся Украина: экс-депутат Рады спрогнозировал коммунальный коллапс

В Киеве произошел коммунальный коллапс: после возобновления подачи горячей воды прорвало порядка 300 участков труб, об этом сообщил замглавы администрации украинской столицы Петр Пантелеев.

«Получаем трубопроводы в таком состоянии, меняем», — написал чиновник в своем Facebook, сопроводив пост фотографией, которая наглядно характеризует упадок киевского ЖКХ.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей охарактеризовал текущее состояние киевского жилищно-коммунального хозяйства как неудовлетворительное.

«300 прорывов — это всего лишь цветочки, эту цифру нельзя считать объективным показателем. Когда ударят морозы, тогда, я думаю, количество прорывов перевалит за тысячу. Местным властям не удастся решить эти проблемы, поскольку ими нужно было заниматься еще с весны», — констатировал бывший парламентарий.

По мнению Алексея Журавко, если бы чиновники озаботились коммунальными проблемами заранее, грядущая зима прошла бы относительно мягко. Он также напомнил многочисленные заявления действующего главы города, который неоднократно обещал решить коммунальные проблемы, но в итоге все высказывания так и остались пустыми словами.

«В данном же случае все наоборот. Хотелось бы напомнить целую серию заявлений [действующего мэра Киева Виталия] Кличко. То он рассказывает о том, что убирать снег должен тот, кто его насыпал. То Кличко заявляет о необходимости отказа от централизованного горячего водоснабжения. То он заявляет, что придут инвестиции и власти начнут реформировать систему ЖКХ: поменяют трубы, отдадут отрасль в частные руки», — перечисляет Алексей Журавко.

Собеседник агентства предположил, что зимой Киев будет страдать как никогда.

«И страдать будет не только Киев, но и вся Украина. Проблема коснется простых рядовых граждан Украины. И основной удар придется на наименее социально защищенных украинцев. Резюмируя, можно констатировать, что в ЖКХ Украины творится хаос», — резюмировал бывший депутат Рады.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил отказаться от централизованного горячего водоснабжения в городе. Свою идею он обосновал серьезными потерями воды и энергии: система подачи ресурса слишком изношена. Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков отметил, что, если предложение будет реализовано, жителей украинской столицы ждет социальная катастрофа.