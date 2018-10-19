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«СМИ преувеличили»: директор Добрынина прокомментировал информацию об инсульте певца

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«СМИ преувеличили»: директор Добрынина прокомментировал информацию об инсульте певца

Москва, 19 октября. Известный российский музыкант Вячеслав Добрынин в порядке, информация о том, что у него случился инсульт сильно преувеличена, заявил его концертный директор Сергей Карпов в разговоре с корреспондентом ФАН.

Ранее в СМИ появилась информация, что певец перенес инсульт. Директор Добрынина прокомментировал информацию об этом. Как стало известно Федеральному агентству новостей, с Добрыниным все в порядке. Карпов уточнил, что созванивался с артистом недавно и, «если бы что-то произошло, он бы знал».

 «СМИ преувеличили», — сказал он. 

В 2017 году Добрынин заявил об уходе со сцены. Добрынин начал карьеру в 1986 году. Альбомы «Синий туман» и «Колдовское озеро» распродавались миллионами, а такие хиты как «Казино» и «Не сыпь мне соль на рану» пела вся страна.

«Я не хочу больше выходить на сцену, петь, топать. Сил на все это больше нет», — заявил 71-летний Добрынин после выступления в «Олимпийском» на концерте «Эх, разгуляй».

 «СМИ преувеличили»: директор Добрынина прокомментировал информацию об инсульте певца

Автор: Алия Садыкова
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