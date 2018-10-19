 «СМИ преувеличили»: директор Добрынина прокомментировал информацию об инсульте певца

Москва, 19 октября. Известный российский музыкант Вячеслав Добрынин в порядке, информация о том, что у него случился инсульт сильно преувеличена, заявил его концертный директор Сергей Карпов в разговоре с корреспондентом ФАН.

Ранее в СМИ появилась информация, что певец перенес инсульт. Директор Добрынина прокомментировал информацию об этом. Как стало известно Федеральному агентству новостей, с Добрыниным все в порядке. Карпов уточнил, что созванивался с артистом недавно и, «если бы что-то произошло, он бы знал».

«СМИ преувеличили», — сказал он.

В 2017 году Добрынин заявил об уходе со сцены. Добрынин начал карьеру в 1986 году. Альбомы «Синий туман» и «Колдовское озеро» распродавались миллионами, а такие хиты как «Казино» и «Не сыпь мне соль на рану» пела вся страна.