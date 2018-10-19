«Керченского стрелка» похоронят рядом с его жертвами

Керчь, 19 октября. Студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, устроивший массовое убийство в данном учебном заведении, будет похоронен в том месте, которое выберут его родственники.

Глава керченской администрации Сергей Бороздин опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Рослякова похоронят спустя две недели «на кладбище в секторе для безродных». По его словам, место похорон выберут именно родственники студента.

Источник Федерального агентства новостей в МЧС сообщил, что Рослякова планируют похоронить на городском кладбище, где будут похоронены все его жертвы. Дата похорон Рослякова пока не определена. При этом его родители до сих пор не забрали справку о смерти сына, тело которого находится в морге. В морге родственников студента также никто не видел.

17 октября четверокурсник открыл огонь по людям на втором этаже, затем спустился на первый и привел в действие взрывное устройство. Жертвами случившегося стал 21 человек, еще десятки получили ранения. Многие из них находятся в крайне тяжелом состоянии.