Путин с самоиронией отреагировал на похвалу президента Узбекистана

Ташкент, 19 октября. Президент России Владимир Путин поблагодарил коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева за радушный прием в Ташкенте и продуктивные переговоры.

Путин и Мирзиеев выступили перед журналистами после переговоров в Ташкенте. Глава Узбекистана отметил, что его страну радуют успехи России и отметил, что они стали возможны, «прежде всего, благодаря мудрой, дальновидной и решительной политике выдающегося государственного деятеля мирового масштаба» Путина.

Путин в свою очередь поблагодарил Мирзиеева «за теплый и радушный прием, а также результативные переговоры» в Ташкенте. При этом российский лидер с самоиронией заметил, что, возможно, коллега несколько завысил его вклад в историю.

«Я думаю, что Шавкат Миромонович в силу своих душевных качеств несколько преувеличил мой вклад в историю», — ответил Путин.

Глава России заверил, что страна будет исполнять «все, о чем мы договорились» на переговорах дружба между народами двух государств будет укрепляться.

Ранее, в октябре, глава Минобороны России Сергей Шойгу встретился с коллегой из Узбекистана Абдусаломом Азизовым и пригласил его поучаствовать в Армейских международных играх в 2019 году, передает телеканал «360».