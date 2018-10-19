Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин с самоиронией отреагировал на похвалу президента Узбекистана

138
0 Оставить комментарий

Путин с самоиронией отреагировал на похвалу президента Узбекистана

Ташкент, 19 октября. Президент России Владимир Путин поблагодарил коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиеева за радушный прием в Ташкенте и продуктивные переговоры.

Путин и Мирзиеев выступили перед журналистами после переговоров в Ташкенте. Глава Узбекистана отметил, что его страну радуют успехи России и отметил, что они стали возможны, «прежде всего, благодаря мудрой, дальновидной и решительной политике выдающегося государственного деятеля мирового масштаба» Путина.

Путин в свою очередь поблагодарил Мирзиеева «за теплый и радушный прием, а также результативные переговоры» в Ташкенте. При этом российский лидер с самоиронией заметил, что, возможно, коллега несколько завысил его вклад в историю.

«Я думаю, что Шавкат Миромонович в силу своих душевных качеств несколько преувеличил мой вклад в историю», — ответил Путин.

Путин с самоиронией отреагировал на похвалу президента Узбекистана

Глава России заверил, что страна  будет исполнять «все, о чем мы договорились» на переговорах дружба между народами двух государств будет укрепляться.

Ранее, в октябре, глава Минобороны России Сергей Шойгу встретился с коллегой из Узбекистана Абдусаломом Азизовым и пригласил его поучаствовать в Армейских международных играх в 2019 году, передает телеканал «360».

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое