Брат Кокорина останется под арестом

Москва, 19 октября. Московский суд принял решение оставить под арестом брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Суд рассматривал апелляцию защиты Кокориных об изменении меры пресечения. Суд постановил оставить жалобу защиты без удовлетворения.

Кириллу Кокорину инкриминируют нарушения в соответствии со статьями 213 УК РФ «Хулиганство» и 116 УК РФ «Побои».

Ранее суд также отклонил ходатайство защиты Павла Мамаева об изменении меры пресечения.