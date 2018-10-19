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Рыбаки нашли древний рисунок на выступившей из воды скале в Турции

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Рыбаки нашли древний рисунок на выступившей из воды скале в Турции

Анкара, 19 октября. Образец древнего наскального рисунка случайно нашли турецкие рыбаки, которые заметили изображения на показавшихся из воды скал водохранилища Ататюрка.

Как рассказали исследовавшие рисунок сотрудники Музея Адыямана, наскальную живопись удалось обнаружить из-за снижения уровня воды. В начале октября вода в Евфрате упала на 10–15 метров. Как подчеркнули в музее, речь идет о крупном рисунке. Его длина составляет восемь метров, ширина около 70 сантиметров.

По предположениям ученых, рисунок появился здесь в эпоху палеолита, то есть не менее 11 тысяч лет назад. Точный возраст находки определят при более подробном изучении.

По данным Planet Today, провинция Адыяман находится местом концентрации археологических находок. Это доказывает тот факт, что в доисторические времена здесь кипела активная жизнь.

Рыбаки нашли древний рисунок на выступившей из воды скале в Турции

 

Автор: Алия Садыкова
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