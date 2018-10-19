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СК РФ просит арестовать первого вице-мэра Сочи по делу о взятках

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Первому вице-мэру Сочи грозит арест по делу о получении взяток в особо крупном размере

Москва, 19 октября. Следственный Комитет РФ проводит расследование в отношении первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина его предполагаемых подельников по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере. Следствие просит Басманный суд об аресте подозреваемых.

По делу, кроме Юрина, проходит бывший вице-мэр Сочи и заместитель директора АНО «Росгонки» Анатолий Рыков. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева в комментарии News.Ru.

Кроме того, фигурантами дела являются: гендиректор ООО «Легиз-Имапериум» Андрей Левентчук, заместитель директора департамента экономики и стратегического развития Александр Иванов, учредитель мануфактуры «Юг» Игорь Строганов (ему инкриминируют дачу взятки), а также адвокаты Алексей Литвинов и Николай Гребенюк.

Автор: Регина Пак
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