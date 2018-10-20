Сирия: ФАН узнал о перехвате груза с наркотиками для боевиков в Хомсе

Дамаск, 20 октября. Компетентным органам Сирии удалось арестовать нескольких наркоторговцев в ходе специальной операции, проводимой в Хомсе и Хаме, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Полицейским удалось изъять десятки килограмм каннабиса и каптагона, которые предназначались для контрабанды террористическим группировкам, находящимся на севере Хамы и Идлиба.

В распоряжении корреспондента Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий:

Напомним, что контрабанда наркотиков является одной из основных статей дохода террористов. Они также занимаются сбытом нефти, газа и других природных ресурсов. Однако значительную прибыль террористические организации, как правило, получали именно от продажи наркотиков.

Только в 2015 году запрещенная в России террористическая организация могла заработать на контрабанде наркотиков до 36 миллионов долларов ежемесячно.

При этом, несмотря на законы шариата, сами боевики не брезгуют употреблять запрещенные препараты. Некоторые даже всерьез на них подсаживаются. Периодически полевые командиры намеренно подсаживают террористов на наркотические вещества, которые стимулируют их активность.

Раньше основным центром производства каптагона являлась провинция Хомс, а именно город Ар-Растан, в котором был так называемый «растанский котел».

В начале мая сирийское правительство при содействии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) достигло соглашения с лидерами незаконных вооруженных группировок о выводе боевиков с севера провинции Хомс и юга провинции Хама.

Пожелавшие остаться в провинциях боевики должны были сдать все имеющееся у них оружие и присягнуть на верность сирийскому правительству. Они получили возможность урегулировать свой статус благодаря амнистии, предложенной президентом Сирии Башаром Асадом.