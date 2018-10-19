От белых КамАЗов до белых зарплат: в ЛНР укрепляют систему соцзащиты

Система социальной защиты в Луганской народной республике за четыре года прошла непростой путь становления. С ноября бюджетники ЛНР станут зарабатывать больше.

«С 1 ноября в республике на 10% повышается заработная плата работников всех бюджетных учреждений. Проделав большую работу по оптимизации бюджета, удалось изыскать резерв, который позволил принять это решение, — анонсировал рост заработных плат исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. — Ранее, как вы помните, мы на 10% увеличили размер пенсионных выплат. Таким образом, мы из года в год постепенно увеличиваем доход наших граждан».

В украинских СМИ, пристально следящих за всем происходящим на «оккупированной территории», как водится, не удержались от сарказма. Дескать, не ахти какое и повышение. Но все познается в сравнении. Тем более что людям, вынесшим и ужас «луганской блокады», и тяготы зимы 2014–2015 года, есть что и с чем сравнивать.

Котлетки в салфетках

Когда в конце августа 2014-го была снята военная блокада Луганска, один из моих знакомых бросил фразу: «Самое страшное мы уже пережили. Но впереди самое трудное». И он не ошибался. Последовавшие за этим относительно мирные месяцы становления молодой республики выдались неимоверно сложными для каждого, кто остался здесь.

Вооруженная агрессия Киева сменилась экономической блокадой региона. Украинские силовики фактически блокировали поставки в республику продуктов, горючего, медикаментов и стройматериалов — всего, без чего процесс восстановления объектов народного хозяйства освобожденных территорий был бы невозможен. А печально известное постановления кабинета министров Украины от 7 ноября 2014 года о блокировании всех социальных выплат жителям неподконтрольных ВСУ территорий оставило пенсионеров ЛНР и ДНР без средств к существованию.

И если бы не помощь России, республика оказалась бы на грани неминуемой гуманитарной катастрофы. Не ошибусь, если скажу, что за эти месяцы символами единства россиян и жителей Донбасса стали белые КамАЗы гуманитарных конвоев. Они сделали свое дело, а ЛНР — свое.

Работу всего государственного аппарата тогда приходилось налаживать буквально с нуля. Население республики — полуторамиллионное — нужно было накормить, обеспечить водой, электричеством, теплом. Его нужно было возить, учить, лечить. Задач перед вновь созданными министерствами и ведомствами стояла масса. А специалистов было мало.

Все, что могло тогда предложить им государство в качестве платы — скромный продуктовый набор да бесплатный обед в столовой. А там нередко можно было наблюдать картину, как матери семейств, доев кашу, аккуратно заворачивали в салфетки отложенные в сторонку котлетки — для детей.

И тем не менее уже 3 апреля 2015 года в Луганске началась выплата пенсий. Месяц спустя — выдача социальных пособий. Первую зарплату получили и работники бюджетных учреждений.

Только этого мало

Перечисление всего сделанного для снижения социальной напряженности в республике за четыре года заняло бы слишком много места. Но главным достижением властей ЛНР можно считать тот факт, что у простых людей, живущих здесь, появилась уверенность в завтрашнем дне. Старики точно знают, что с 4-го по 25-е число каждого месяца они гарантированно и без задержек получат свою пенсию.

По данным министерства труда и социальной политики ЛНР с 10-го по 25-е число также регулярно выплачиваются 16 видов социальных пособий. Родители новорожденного уверены, что получат от государства единовременную помощь в размере 20 640 рублей, многодетные семьи — ежемесячно по 1000 рублей на каждого ребенка. Столько же на каждое чадо получит и мать-одиночка.

Кроме того, есть добрая дюжина государственных социальных программ поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов всех возрастов, детей-сирот и безработных.

И у работников государственных предприятий, каких в ЛНР большинство, прогнозируемый завтрашний день — это белая зарплата, гарантированные отчисления в Пенсионный фонд и соответствующий соцпакет. И все же нельзя отрицать очевидного: сегодня большинство жителей республики оценивают уровень своего благосостояния с оглядкой на пенсии и зарплаты россиян. И по-хорошему завидуют соседям.

О внутренних резервах

Социалка была, есть и будет ахиллесовой пятой любого, даже благополучного государства. Не говоря уже о регионе, живущем в перекрестии прицелов украинской артиллерии. И нынешний исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник и его команда, взвалившие на себя бремя власти на переломном этапе истории Республики, похоже, это осознают и принимают меры.

Неслучайно именно планомерное повышение размеров пенсий, соцпособий, зарплат и стипендий стало одним из ключевых тезисов программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», презентованной в мае этого года.

«На территории ЛНР проживают более 437 тысяч пенсионеров, которые получили от государства за 2017 год более 21 миллиарда 700 миллионов рублей. И уже в 2018-м у нас есть возможность провести перерасчет пенсий, увеличив минимальную пенсионную выплату на 10%, что положительно скажется на всех категориях пенсионеров. В дальнейшем мы планируем запустить масштабную пенсионную реформу, одним из результатов которой станет начисление пенсий в зависимости от трудового стажа. И к 2023 году минимальная пенсия в ЛНР будет превышать прожиточный минимум, что позволит пенсионерам чувствовать себя уверенно», — заверил тогда земляков Леонид Пасечник.

И, как показали прошедшие месяцы, обещания властей ЛНР не расходятся с делом.