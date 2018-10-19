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Экономика

Новые iPhone XR не вызвали ажиотажа в России

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Новые iPhone XR не вызвали ажиотажа в России

Москва, 19 октября. Новый смартфон компании Apple iPhone XR, предзаказ на который начался 19 октября, не вызвал ажиотажа, сообщает пресс-служба сервиса бесплатных объявлений «Юла».

С сегодняшнего дня перекупщики предлагают приобрести бюджетную модель c доставкой через неделю из Европы. В Москве и других российских регионах появляются первые объявления о предпродаже гаджета.

75 тыс. рублей — средняя цена перепродажи iPhone XR. Таким образом, это в среднем на 15% дороже, чем его можно будет купить у официального реселлера. При этом средняя цена модели на 64gb составляет 73 тыс. рублей на «Юле» (наценка 10%), на 128gb  — 77 тыс. рублей (11%), на 256gb — 86 тыс. рублей (10%).

В отличие от других новинок от Apple, «иксэр» не пользуется особой популярностью. На сервисах бесплатных объявлений лишь 6% поисковых запросов приходится на iPhone XR среди новых смартфонов от Apple. 

Новые iPhone XR не вызвали ажиотажа в России

Автор: Тимур Румянцев
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