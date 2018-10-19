Обзор деятельности Радио Свобода

Название:

Радио Свобода» («Радио Свободная Европа/Радио Свобода», Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL)

Дата и инициатива основания:

Радио Свободная Европа было создано в 1949 году национальным комитетом за свободную Европу, антикоммунистическим подразделением ЦРУ, как инструмент психологической войны и пропаганды. Радио Свобода – им же в 1951 году, оба радио объединились в 1976 г.

Подчинение:

Государственный департамент США, Совет управляющих по вопросам вещания, ЦРУ. Формально имеет статус «некоммерческой медиакорпорации».

Декларируемые цели:

Обеспечить свободный поток информации в странах, где она запрещена властями.

Сотрудничество в США:

Радио Свобода входит в состав «Агентства глобальных медиа США», объединяющих управляемые Советом управляющих по вопросам вещания ресурсы:

- Голос Америки;

- Радио и телевидение Марти;

- Радио «Свободная Азия»;

- Ближневосточные вещательные сети.

Сотрудничество в России:

Зарегистрировано в РФ как средство массовой информации в 1995 году. Медиа представлено в радиоэфире и рядом интернет-ресурсов, каждый из которых имеет свою региональную направленность:

- Идель.Реалии;

- Крым. Реалии;

- Кавказ.Реалии;

- Татарстан;

- Сибирь.Реалии.

Совместно с «Голосом Америки» реализуется проект телеканала «Настоящее время».

Действует спецпроект «Фактограф», занимающийся «экспертным фактчекингом» официальных заявлений российской власти.

Подрывная деятельность:

- в эфире украинского подразделения радио Свобода звучали открытые призывы «резать русню» и убивать русских;

- информационное пособничество терроризму и его оправдание во время чеченских войн;

- разжигание сепаратизма через региональные ресурсы, по наработанным в годы Холодной войны лекалам;

- постоянное использование тенденциозной негативной лексики в адрес России и её руководителей;

- подтасовка фактов, «предположительно» и «возможно» обвиняющих Россию в военных преступлениях и т.п.;

- концептуальная дискредитация всех инициатив российской власти, истории России и СССР;

- участие в специальных операциях психологической и информационной войны по вбросу и продвижению проамериканских и антироссийских мессиджей среди населения России и прилегающих государств.

В декабре 2017 года Радио Свобода и её подразделения были внесёны Министерством юстиции РФ в список «иностранных агентов».