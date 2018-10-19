Обзор деятельности Радио Свобода
Название:
Радио Свобода» («Радио Свободная Европа/Радио Свобода», Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL)
Дата и инициатива основания:
Радио Свободная Европа было создано в 1949 году национальным комитетом за свободную Европу, антикоммунистическим подразделением ЦРУ, как инструмент психологической войны и пропаганды. Радио Свобода – им же в 1951 году, оба радио объединились в 1976 г.
Подчинение:
Государственный департамент США, Совет управляющих по вопросам вещания, ЦРУ. Формально имеет статус «некоммерческой медиакорпорации».
Декларируемые цели:
Обеспечить свободный поток информации в странах, где она запрещена властями.
Сотрудничество в США:
Радио Свобода входит в состав «Агентства глобальных медиа США», объединяющих управляемые Советом управляющих по вопросам вещания ресурсы:
- Голос Америки;
- Радио и телевидение Марти;
- Радио «Свободная Азия»;
- Ближневосточные вещательные сети.
Сотрудничество в России:
Зарегистрировано в РФ как средство массовой информации в 1995 году. Медиа представлено в радиоэфире и рядом интернет-ресурсов, каждый из которых имеет свою региональную направленность:
- Идель.Реалии;
- Крым. Реалии;
- Кавказ.Реалии;
- Татарстан;
- Сибирь.Реалии.
Совместно с «Голосом Америки» реализуется проект телеканала «Настоящее время».
Действует спецпроект «Фактограф», занимающийся «экспертным фактчекингом» официальных заявлений российской власти.
Подрывная деятельность:
- в эфире украинского подразделения радио Свобода звучали открытые призывы «резать русню» и убивать русских;
- информационное пособничество терроризму и его оправдание во время чеченских войн;
- разжигание сепаратизма через региональные ресурсы, по наработанным в годы Холодной войны лекалам;
- постоянное использование тенденциозной негативной лексики в адрес России и её руководителей;
- подтасовка фактов, «предположительно» и «возможно» обвиняющих Россию в военных преступлениях и т.п.;
- концептуальная дискредитация всех инициатив российской власти, истории России и СССР;
- участие в специальных операциях психологической и информационной войны по вбросу и продвижению проамериканских и антироссийских мессиджей среди населения России и прилегающих государств.
В декабре 2017 года Радио Свобода и её подразделения были внесёны Министерством юстиции РФ в список «иностранных агентов».