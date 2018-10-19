Су-57 на вершине: в России ответили на американскую публикацию о «самолете-неудаче»

Американские журналисты назвали российский истребитель пятого поколения Су-57 «самолетом-неудачей», заявив, что Москва вынуждена скрывать проблемы, связанные с ним.

Как отметило издание The Diplomat, российские военные чиновники в последнее время якобы избегают публичных заявлений, касающихся принятия на вооружение нового истребителя. Из чего журналисты сделали вывод, что в ходе разработки Су-57 у России возникли серьезные трудности.

The Diplomat напомнил, что замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и российский вице-премьер Юрий Борисов «перестали говорить» о количестве истребителей Су-57, которые поступят на вооружение российской армии в 2019 году, хотя изначально предполагалось, что это будет 12 самолетов. При этом в открытых источниках американцы нашли информацию о том, что Су-57 поступят в ВКС РФ не в следующем, а в 2020 году в количестве двух единиц.

В издании считают, что Россия отказалась от массового производства Су-57 из-за «дефицита бюджета, смещения оборонных приоритетов и многочисленных технических проблем».

По мнению военного эксперта Центра стратегической конъюнктуры Олега Пономаренко, воспринимать всерьез публикацию The Diplomat о Су-57 не стоит, поскольку она не основана на достоверной информации.

«Сведения о разработках и ходе испытаний подобной военной техники никогда не разглашаются. Поэтому американцы могут делать только догадки и предположения», — заметил авиаэксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.

По его словам, в процессе создания столь сложной техники какие-то сложности и неудачные испытания неизбежны.

«Если брать недавние примеры, то при создании Су-27 потребовалась серьезная перепроектировка самолета, которая задержала проект. То же самое произошло и с Су-35. При создании чрезвычайно сложных систем с высокими требованиями заказчика это нормальные явления. Поэтому такого рода заявления говорят о некомпетентности и неосведомленности их источников», — уверен Олег Пономаренко.

Он подчеркнул, что в публикации американских журналистов не содержится конкретной аргументированной информации и технических деталей, которые бы доказывали, что Су-57 — это «самолет-неудача».