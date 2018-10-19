«Сбербанк» покупает «Яндекс»: от биржевых слухов — к новой реальности

Стоимость акций Yandex N.V. резко упала на биржевых торгах после того, как в прессу просочились слухи о планах российского «Сбербанка» приобрести крупный пакет акций компании — около 30%. Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, является головной компанией группы «Яндекс», в которую входит одноименный интернет-поисковик, а также популярные сервисы «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Такси» и др.

Тем не менее, пока что новость о возможной сделке не получила подтверждения ни со стороны «Сбербанка», ни в комментариях самого «Яндекса».

Буря в стакане «Яндекса»

Цена одной акции Yandex N.V. на бирже Nasdaq, которая на открытии дневных торгов составляла 35,35 доллара, к окончанию вчерашнего торгового дня опустилась до 29,49 доллара. Таким образом, только за один торговый день компания потеряла 17,81% своей стоимости — в абсолютных цифрах это составляет порядка двух миллиардов долларов.

Снижение котировок «Яндекса» на Московской бирже было не столь радикальным: котировки за вчерашний день упали лишь на 3,25%, однако надо понимать, что новости с американских торговых площадок создадут акциям «Яндекса» еще один повод для падения.

Информацию о том, что российский «Сбербанк» хочет купить 30% акций управляющей компании холдинга «Яндекса», озвучили новостной сайт The Bell и издание «Ведомости», сославшись на собственные источники. «Сбербанк», согласно сообщениям этих СМИ, якобы пытается получить право вето в совете директоров компании, чтобы воздействовать на политику «Яндекса» по ключевым вопросам работы холдинга.

В материалах изданий речь шла именно о поглощении «Яндекса» со стороны «Сбербанка»: столь крупный пакет при общей раздробленности капитала «Яндекса» обеспечил бы банку полный контроль над компанией. В пресс-службе «Сбербанка» данную информацию опровергли, а в самом «Яндексе» — отказались комментировать.

С 2009 года «Сбербанк» уже является владельцем приоритетной, «золотой» акции «Яндекса», однако это достаточно ограниченная привилегия: ее статус позволяет «Сбербанку» лишь накладывать вето на продажу более 25% акций интернет-холдинга, но не позволяет активно участвовать в управлении компанией.

Интересно и то, что сам выпуск «золотой» акции был связан с попытками третьих лиц получить контроль над «Яндексом». В 2008 году миллиардер Алишер Усманов объявил, что намерен приобрести долю в этой интернет-компании, а российское правительство обсуждало идею создания «национального поисковика» и покупки доли (до 10%) в стратегических компаниях, осуществляющих предоставление поисковых услуг в Сети, в число которых ожидаемо попадал и «Яндекс».

Таким образом, «золотая» акция была разумным компромиссом между желанием российских властей контролировать хотя бы одну из глобальных поисковых систем и желанием «Яндекса» сохранить независимость. Основатели «Яндекса» посчитали тогда, что именно «Сбербанк», как государственный банк, сможет сохранять нейтралитет и обеспечит защиту компании от недружественных поглощений иностранными конкурентами.

Отдельным условием выпуска и передачи «золотой» акции оговаривалось и то, что если Центробанк или российское правительство перестанут контролировать «Сбербанк», то совет директоров «Яндекса» изымет «золотую» акцию и передаст ее другой структуре, которая подконтрольна правительству России и не связана с иностранными конкурентами компании.

Из такой длительной истории взаимоотношений «Сбербанка» и «Яндекса» ясно, что компании уже давно плодотворно сотрудничают и уровень доверия между ними достаточно высок.

Однако при этом возникает вопрос: насколько сегодня «Яндекс» готов именно к поглощению своего бизнеса «Сбербанком»? Ведь смысл «золотой» акции был как раз противоположным: с ее помощью «Яндекс», будучи публичной компанией, тем не менее, страховал себя от недружественных поглощений.

Времена меняются

С 2009 года прошло немало времени, за которое произошло сразу несколько существенных изменений. Во-первых, поменялся сам «Яндекс», превратившись из интернет-поисковика в целый конгломерат компаний, связанных с различными аспектами интернет-коммерции: в холдинге появились профильные подразделения «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и масса других.

Такой сдвиг в сторону электронной коммерции и «интернета вещей» сделал «Яндекс» не просто поисковиком, который успешно конкурирует с глобальным монстром Google в России, но интернет-холдингом, обеспечивающим массу аспектов повседневной жизни россиян и гостей страны. «Яндекс» сегодня — один из символов «цифровой России»: и сам поисковик, и масса сопутствующих ему приложений стали привычными спутниками большинства пользователей Рунета.

Во-вторых, поменялась международная обстановка. Время, когда взаимоотношения в мире еще находились в спокойной «эре развитого глобализма», к 2018 году сменилось эпохой торговых войн, санкций и международной напряженности. Несмотря на подчеркнутое дистанцирование «Яндекса» и «Сбербанка» от политических вопросов, это в малой мере помогает в нивелировании чисто политических рисков: обе компании в массовом бессознательном однозначно связывают с Россией, а «Сбербанк» и вовсе воспринимается на Западе как российский государственный банк (хотя это и не так).

Независимый аналитик Игорь Рябов прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей эти сдвиги в мировом развитии и возможное изменение позиций во взаимоотношениях «Яндекса» и «Сбербанка».

«Слухи о приобретении «Сбербанка» и «Яндекса» имеют под собой и почву, и логику, — отметил аналитик. — Бурное развитие услуг интернет-платежей и коммерции внутри самой поисковой системы, такой как «Яндекс», уже давно рассматривался «Сбербанком» не только как смежный бизнес, но и как прямая конкуренция с бизнес-деятельностью самого банка».

По словам эксперта, среда интернет-коммерции для «Сбербанка» — это стремительно растущий сегмент финансовых услуг, участие в котором не просто желательно, но необходимо. Поэтому в возможном слиянии двух компаний нет ничего удивительного: к этому их побуждает логика развития рынка.

«О приобретении «Яндекса» в самом «Сбербанке» говорили уже давно и достаточно открыто», — говорит аналитик, — «ФАС и другие российские регуляторы уже получали предварительные запросы «Сбербанка», в которых задавались вопросы о возможности проведения такого рода сделки. Однако, по состоянию на текущий момент, не совсем понятно как проводить сделку, несмотря на то, что принципиальное решение уже, скорее всего, принято».

Как отметил эксперт, при поглощении «Яндекса» «Сбербанком» клиенты объединенной компании получат доступ к инструментам быстрой покупки товаров, контента и услуг прямо из Сети, в силу специфики работы поискового сервиса. Такие покупки могут легко осуществляться по принципу «выбрал — бери», в котором поиск, выбор и покупка чего-либо будут интегрированы в единое непрерывное действие.

Косвенно о подготовке такого рода совместных продуктов, логичных для объединенной компании, может свидетельствовать недавний запуск систем «Беру». Этот проект, являющийся совместным предприятием «Сбербанка» и «Яндекса», работает на основе сервиса «Яндекс.Маркет», однако дополнительно снабжен удобными финансовыми и логистическими функциями. В настоящее время «Беру» находится на стадии бета-тестирования, однако широкий запуск системы намечен уже на осень 2018 года.

С другой стороны, пока что путь «Яндекса» и «Сбербанка» в цифровую экономику России все-таки пролегает по разным дорогам: «Сбербанк» позиционирует себя больше как классический банк, хоть и не лишенный массы модных инноваций и стремящийся к всеобщей «цифровизации» и «сетевизации», в то время как концепция «Яндекса» идет от возможностей самой онлайн-коммерции и «интернета вещей»: в ней финансовые инструменты рассматриваются лишь как одна из сервисных функций.

Так все-таки, вверх или вниз?

Если резюмировать все вышесказанное, то становится очевидно: биржевые слухи и прочий «дым» на торговых площадках в связи с падением индексов все-таки увязан с тем алхимическим «огнем», который присутствует во взаимоотношениях «Яндекса» и «Сбербанка», строящим, по сути, новую реальность.

Конечно, риск для совместного предприятия двух компаний тоже понятен: как уже было отмечено, «Сбербанк» на западных рынках воспринимается, в первую очередь, как полугосударственный российский банк, тогда как его ведущие позиции в обслуживании граждан России банковскими продуктами и его инновационные цифровые продукты обсуждаются невнятно и весьма глухо.

Отсюда следует и наблюдаемый факт: первой реакцией западных рынков стало падение акций «Яндекса» в опасении того, что «Кремль получит контроль над крупнейшим интернет-поисковиком в России».

Однако даже в среднесрочной перспективе понятно, что взаимодействие «Яндекса» и «Сбербанка» имеет под собой минимальные политические риски: российское государство заинтересовано отнюдь не в вопросах тотального контроля интернет-коммерции. Скорее, предметом интереса государственных служб могут быть вопросы безопасности, борьбы с терроризмом или же банальные вопросы налогового контроля, но никак не реинкарнация «Старшего Брата» из романа Оруэлла.

Уже понятно, что практически все страны рассматривают свои национальные поисковики и связанные с ними «экосистемы» именно с такой точки зрения — и как залог собственной безопасности и независимости, и как «мягкое» оружие для отстаивания своих интересов в глобальном мире, вступившем в непростую эпоху столь же глобальной неустойчивости. Такова реальность современной цифровой экономики: или ты строишь ее сам, на национальных стандартах и с помощью отечественных компаний и продуктов — или же это за тебя делают иностранцы, но уже в своих, корыстных интересах.

Поэтому «Сбербанку» и «Яндексу» можно лишь пожелать успеха в непростом пути объединения компаний в рамках нового совместного предприятия — какие бы организационные формы ими ни были выбраны по итогам.