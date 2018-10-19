Москва, 19 октября. Четырехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии, в котором примут участие лидеры России, Турции, ФРГ и Франции, пройдет в Стамбуле 27 октября. Об этом сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Президент Турции Тайип Эрдоган проведет в Стамбуле 27 октября 2018 года четырехсторонний саммит по Сирии с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель», — транслировал его заявление телеканал CNN Turk.

Предыдущая трехсторонняя встреча по Сирии состоялась 7 сентября в иранской столице. Во время саммита Россия — Иран — Турция главы государств обсудили международную обстановку, в том числе ситуацию в сирийской провинции Идлиб, передает телеканал «360». Лидеры стран пришли к соглашению продолжить сотрудничество для борьбы с терроризмом на территории Сирии, пишет Infox.ru.

Стоит отметить, что Идлиб остается единственным регионом Сирийской Арабской Республики (САР), находящимся под контролем вооруженных группировок. Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Москва помогает Дамаску бороться с терроризмом с 2015 года по просьбе президента Сирии Башара Асада, а также содействует в вопросах восстановления инфраструктуры и создания условий для возвращения сирийских беженцев в свои дома.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, страны-гаранты астанинского процесса (Россия, Турция и Иран) и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура продолжат консультации по запуску конституционного комитета сирийского государства, очередной раунд может пройти в октябре в Женеве.