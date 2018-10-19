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Путин и Мирзиеев обсудили противодействие терроризму и военное сотрудничество

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Путин и Мирзиеев обсудили противодействие терроризму и военное сотрудничество

Ташкент, 19 октября. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили совместное противодействие терроризму и аспекты военного сотрудничества между странами. Об этом глава Узбекистана сказал по итогам переговоров с российским коллегой.

«Состоялся детальный обмен мнениями о координации совместных усилий по противодействию терроризму, экстремизму, особенно радикализации в молодежной среде», — сказал Шавкат Мирзиеев.

Стороны также обсудили взаимодействие России и Узбекистана в военной и военно-технической сферах.

Ранее стало известно, что президенты двух государств договорились о создании совместной комиссии в сфере экономики. Отметим, что повесткой переговоров Владимира Путина и Шавката Мирзиеева были вопросы стратегического партнерства двух стран. Лидеры государств также коснулись актуальных региональных и международных проблем.

Автор: Регина Пак
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