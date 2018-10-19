Москва, 19 октября. Владислав Росляков, устроивший бойню в керченском колледже, мог стрелять из турецкого помпового дробовика Hatsan. Не исключено, что это ружье он выбрал, желая быть последователем маньяков, устраивавших массовые расстрелы в США.

Такую версию выдвинул автор деловой газеты «Взгляд». По его мнению, именно из-за одержимости американскими убийцами выбор Рослякова пал на Hatsan, похожий на продукцию американских фирм Remington или Mossberg. На оригиналы у студента, скорее всего, не было денег, а турецкий аналог, тем более подержанный, вполне мог оказаться ему по карману. К тому же, как отмечает автор, это оружие очень распространено и в РФ, и на Украине.

Отметил журналист и то, что при нападении преступник использовал патроны с зарядом «Магнум» и картечью 5,6 мм. Коробки из-под них также можно видеть на фото с места событий. Такая картечь применяется для охоты на особей размером с волка. Надпись «Магнум» на патроне означает увеличенное количество пороха для более высокой скорости и дальности выстрела.

«Разлет картечи «прощал» Рослякову отсутствие подготовки. Именно поэтому количество жертв оказалось столь велико, а эффективность стрельбы — столь чудовищной», — полагает журналист.

Ранее ряд СМИ выдвинул версию о том, что злоумышленник был вооружен российским ружьем 12-го калибра, однако автор «Взгляда» убежден, что такая версия выглядит странно, учитывая, что на фото Рослякова в здании колледжа можно видеть совершенно другое оружие. То, что убийца держит его низом вверх, говорит о том, что он использовал некое помповое ружье. Такое же ружье, по его словам, видно и на снимках с места смерти Рослякова.

«Освоить систему помпового дробовика также не составит большого труда. Нужна была готовность убивать, и Росляков обладал этой готовностью – рука у него не дрогнула», — подчеркнул он.

При этом журналист указал на то, что все технические сведения о применении такого оружия есть в открытом доступе в Сети. Однако ресурсы, публикующие такую информацию, ориентируются на законопослушных любителей охоты на лесного зверя или стендовой стрельбы.

Ранее телеканал 360 сообщил, что разрешение на ружье 12 калибра Росляков получил за месяц до атаки, тогда же он купил 150 патронов. Всю необходимую проверку провел майор полиции Николай Лащук.

Деньги на покупку ружья, по данным «Ридуса», Росляков мог заработать за счет игры в «Доту» (DotA и Defense of the Ancients, популярная пользовательская модификация Warcraft II). Версию об этом выдвинул совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров.

Напомним, 17 октября Росляков устроил стрельбу в здании политехнического колледжа, а затем подорвал самодельное взрывное устройство. Жертвами «керченского стрелка» стал 21 человек, еще более 50 пострадали.

Сегодня в городе проходит церемония прощания с погибшими. Тела студентов, а также преподавателей и сотрудников колледжа вынесли на главную городскую площадь.