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Российские специалисты переоборудуют доставленные в Сирию комплексы С-300

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Российские специалисты переоборудуют доставленные в Сирию комплексы С-300

Дамаск, 19 октября. Российские специалисты с начала октября занимаются переоборудованием доставленных в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300ПМ в С-300ПМУ-2 «Фаворит». Об этом рассказал военно-дипломатический источник.

Отмечается, что в октябре в Сирийскую Арабскую Республику доставили три дивизиона С-300ПМ и боекомплект к ним. Позже в страну перебросили командный пункт полка.

Как уточнил источник ТАСС, вся техника, кроме радиолокатора разведки и обнаружения целей в воздухе командного пункта полка, который относится к С-300ПМУ-2, входит в зенитно-ракетный комплекс С-300ПМ.

Источник подчеркнул, что специалисты, прибывшие из России в Сирию, начали переоборудование комплексов С-300.

Ранее коалиция США отреагировала на поставки российских С-300 в Сирию. Официальный представитель коалиции Шон Райан заявил, что появление комплексов С-300 в Сирии вызывает небольшое беспокойство среди союзников США, однако участники коалиции полагаются на канал связи с РФ для предотвращения конфликтных ситуаций, который по-прежнему действует и является эффективным.

Российские специалисты переоборудуют доставленные в Сирию комплексы С-300

Автор: Алия Садыкова
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