Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Путин рассказал, как АЭС в Узбекистане повлияет на экономику стран Центральной Азии

235
0 Оставить комментарий

Путин рассказал, как АЭС в Узбекистане повлияет на экономику стран Центральной Азии

Ташкент, 19 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что возведение в Узбекистане АЭС позволит обеспечивать энергией не только это государство, но и другие страны региона.

«Речь идет о создании новой отрасли экономики в Узбекистане», — отметил российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам российско-узбекских переговоров.

Энергетическую стабильность Узбекистану и другим странам Центральной Азии обеспечат два энергоблока АЭС, общая мощность которых составляет 2,4МВт, добавил Путин.

Ранее Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев договорились создать совместную комиссию в сфере экономики. Как сообщает издание «Газета.ру», российский лидер и его коллега в формате видеоконференции примут участие в церемонии начала строительства первой АЭС в Узбекистане.

7 сентября премьер-министры России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов на встрече в Москве подписали соглашение о строительстве АЭС. 

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое