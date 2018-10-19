Путин рассказал, как АЭС в Узбекистане повлияет на экономику стран Центральной Азии

Ташкент, 19 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что возведение в Узбекистане АЭС позволит обеспечивать энергией не только это государство, но и другие страны региона.

«Речь идет о создании новой отрасли экономики в Узбекистане», — отметил российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам российско-узбекских переговоров.

Энергетическую стабильность Узбекистану и другим странам Центральной Азии обеспечат два энергоблока АЭС, общая мощность которых составляет 2,4МВт, добавил Путин.

Ранее Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев договорились создать совместную комиссию в сфере экономики. Как сообщает издание «Газета.ру», российский лидер и его коллега в формате видеоконференции примут участие в церемонии начала строительства первой АЭС в Узбекистане.

7 сентября премьер-министры России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов на встрече в Москве подписали соглашение о строительстве АЭС.